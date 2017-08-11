Filipinler’de 6.2 büyüklüğünde deprem

Filipinler’in kuzeyindeki Luzon adasında 6.2 büyülüğünde deprem meydana geldiği ve depremin başkent Manila’da hissedildiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 168 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Luzon Adasındaki Tuy bölgesinin 2 güneybatısı olduğunu açıkladı. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, deprem nedeniyle iş yerleri ve okulların tahliye edildiği belirtildi.

Pasifik ateş çemberi üzerinde yer alması nedeniyle Filipinler’de sıklıkla deprem olur.

