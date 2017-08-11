Diğer
Kategoriler

Filipinler’de 6.2 büyüklüğünde deprem

Filipinler’de 6.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipinlerde 6.2 büyüklüğünde deprem

11 Ağustos 2017 10:42

Filipinler’in kuzeyindeki Luzon adasında 6.2 büyülüğünde deprem meydana geldiği ve depremin başkent Manila’da hissedildiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 168 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Luzon Adasındaki Tuy bölgesinin 2 güneybatısı olduğunu açıkladı. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, deprem nedeniyle iş yerleri ve okulların tahliye edildiği belirtildi.
Pasifik ateş çemberi üzerinde yer alması nedeniyle Filipinler’de sıklıkla deprem olur.
 

Etiketler: deprem, Filipinler


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!