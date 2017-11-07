Filipinler'de ASEAN Zirvesi öncesinde Trump protestoları

Filipinler'in başkenti Manila'da 10-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi öncesinde halk Malacanang Sarayı önünde toplanarak Trump karşıtı protesto gösterileri yaptı. Gösterilere katılan kalabalıklar ellerinde Trump karşıtı pankartlar taşıdı. Asya turunda olan ABD Devlet Başkanı Trump 12-13 Kasım'da Filipinler'i ziyaret edecek. Toplantı öncesi hazırlıklar devam ederken, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

ASEAN 2017 Güvenlik, Barış ve Düzen, Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Komitesi Başkanı Catalino S. Cuy, Manila'da 10 Kasım'da yapılacak zirve öncesi 60 bin kişilik çok kuvvetli güç ve kaynağın harekete geçirildiğini bildirdi. Cuy, çok sayıda güvenlik güçlerinin yanı sıra, kaynakların zirvede izlemeye, karşılık vermeye ve destek vermeye hazır olacağını açıkladı. Filipinler Ulusal Polis Genel Müdürü Ronald M. de la Rosa ise 19 bin kişilik polis gücünün ASEAN Zirvesi 2017 için hazır olduğunu söyledi.

