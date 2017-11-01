Filipinler’de Endonezyalı bir terörist tutuklandı

Filipinler'in Marawi kentinde Hükümet Güvenlik Güçlerinin, Barangay Loksadatu bölgesinde yaptıkları bir operasyonda şüpheli bir Endonezyalı teröristi yakaladığı bildirildi. Lanao Del Sur Polis Şefi John Guyguyon, geçen sene Kasım ayında Ninoy Uluslarası Havaalanından Filipinler'e girdiğini söylediği 22 yaşındaki Muhammad Ilham Syahputra'nın, Endonezya'nın Sumatra Adası'ndan olduğunu belirtti. Syahputra'nın, Barangay Barış Gücü ekiplerinin devriye gezdiği sırada Marawi şehrindeki çatışma alanından kaçmaya çalışırken tutuklandığı ifade edildi. Yetkililer, Syahputra'nın üzerinde 45 kalibrelik tabanca, nakit para, çeşitli mücevherat ve patlayıcı maddeler bulunduğunu söyledi.

Polis Şefi Guyguyon, Endonezyalı teröristin Ocak 2016'daki Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın Tamrin Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalamaya katıldığını itiraf ettiğini belirtti. Syahputra'nın, geçtiğimiz Nisan ayında Lanao del Sur şehrinde hükümet birliklerine karşı bir silahlı çatışmada yer aldığını itiraf ettiği bildirildi. Guyguyon, Endonezyalının ülkeye Eylül'ün 16'sında hükümet güçleri tarafından öldürülen Ömer Maute ile birlikte öldürülen DAEŞ'in Güneydoğu Asya bölge emiri olarak bilinen Isnilon Hapilon tarafından davet edildiği açıklandı. Guyguyon, "Syahputra buraya ülkedeki savaşın bir parçası olmak üzere İsnilon Hapilon tarafından davet edildi" dedi.

Syahputra, isyan ve terörle suçlanacak.

Rj Afrıca