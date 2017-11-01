Diğer
Kategoriler

Filipinler’de Endonezyalı bir terörist tutuklandı

Filipinler'in Marawi şehrinde Endonezyalı bir teröristin tutuklandığı bildirildi.

Filipinlerde Endonezyalı bir terörist tutuklandı

01 Kasım 2017 14:13

Filipinler'in Marawi kentinde Hükümet Güvenlik Güçlerinin, Barangay Loksadatu bölgesinde yaptıkları bir operasyonda şüpheli bir Endonezyalı teröristi yakaladığı bildirildi. Lanao Del Sur Polis Şefi John Guyguyon, geçen sene Kasım ayında Ninoy Uluslarası Havaalanından Filipinler'e girdiğini söylediği 22 yaşındaki Muhammad Ilham Syahputra'nın, Endonezya'nın Sumatra Adası'ndan olduğunu belirtti. Syahputra'nın, Barangay Barış Gücü ekiplerinin devriye gezdiği sırada Marawi şehrindeki çatışma alanından kaçmaya çalışırken tutuklandığı ifade edildi. Yetkililer, Syahputra'nın üzerinde 45 kalibrelik tabanca, nakit para, çeşitli mücevherat ve patlayıcı maddeler bulunduğunu söyledi.

Polis Şefi Guyguyon, Endonezyalı teröristin Ocak 2016'daki Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın Tamrin Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalamaya katıldığını itiraf ettiğini belirtti. Syahputra'nın, geçtiğimiz Nisan ayında Lanao del Sur şehrinde hükümet birliklerine karşı bir silahlı çatışmada yer aldığını itiraf ettiği bildirildi. Guyguyon, Endonezyalının ülkeye Eylül'ün 16'sında hükümet güçleri tarafından öldürülen Ömer Maute ile birlikte öldürülen DAEŞ'in Güneydoğu Asya bölge emiri olarak bilinen Isnilon Hapilon tarafından davet edildiği açıklandı. Guyguyon, "Syahputra buraya ülkedeki savaşın bir parçası olmak üzere İsnilon Hapilon tarafından davet edildi" dedi.

Syahputra, isyan ve terörle suçlanacak. 

Rj Afrıca

Etiketler: endonezya, Filipinler, terörist

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç