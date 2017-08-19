Filipinler'de öldürülen militan sayısı 500’ü geçti

Filipinler'in Marawi kentinde terör örgütü DEAŞ yanlısı Maute grubu ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar 88 gündür devam ediyor. Filipinler Silahlı Kuvvetleri tarafından yayınlanan son rapora göre, güvenlik güçleri tarafından öldürülen militanların sayısı 573’e yükseldi. Örgüte yönelik operasyonlarda bin 728 sivil kurtarılırken, 635 silah, 8 adet el yapımı bomba ve 16 adet patlamamış bomba ele geçirildi.

Öte yandan yaşanan çatışmalarda 128 güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

Rj Afrıca