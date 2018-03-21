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Filipinler’de otobüs kazası: 19 ölü

Filipinler’de bir yolcu otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Filipinlerde otobüs kazası: 19 ölü

21 Mart 2018 10:20

Filipinler’in başkenti Manila’nın güneyinde dün akşam bir yolcu otobüsü yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kaza’da 19 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. Eyalet polisi Romie Estepa, otobüs şoförünün karayolunda seyir halindeyken kontrolünü kaybettiğini ve otobüsün şarampole yuvarlandığını belirledi. Estepa, 40 yaşındaki otobüs şoförü de dahil 19 kişinin öldüğünü doğrularken, yaralıların hastanede tedavisinin devam ettiğini belirtti.Polis, kazanın nedenini araştırıyor.  

Jo Reyes
 

 

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