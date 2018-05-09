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Filipinler’de seçimlerde kan aktı: 22 ölü

Filipinlerde 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek gençlik konseyi seçimleri nedeniyle yaşanan şiddet olaylarında 22 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Filipinlerde seçimlerde kan aktı: 22 ölü

09 Mayıs 2018 13:12

Filipinler Ulusal Polisi (PHP), gençlik konseyi seçimleri nedeniyle yaşanan şiddet olaylarında 22 kişi hayatını kaybederken, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi. PNP Genel Direktörü General Oscar Albayalde, seçim yasaklarının başladığı 14 Nisan'dan 21 Mayıs'a kadar olan sürede şu ana kadar 16 şiddet olayının olduğunu, seçimlerin ise 14 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi. 

Albayalde, "PNP'nin ülkedeki 42 bin 36 köyün 600'ünün kritik olarak kategorilendirildiği 7 bin seçim merkezinin sıkı bir şekilde kontrol altında tuttuğunu söyledi. Albayalde, olayların Masbate, Abra, Bulacan ve Mindanao'nun bazı bölgelerinde yoğun siyasi rekabet ve silahlı grupların varlığı nedeniyle yaşandığını belirtti.  

 

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