Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin, uyuşturucuyla mücadele politikalarının en büyük eleştirmeni olarak bilinen Senatör Leila de Lima, Duterte'nin geçen yıl başlattığı faili meçhul cinayetler soruşturmasına paralel olarak yürütülen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapanlardan rüşvet aldığı suçlamasıyla tutuklandı. Senatör Leila de Lima, tutuklanmasına ilişkin "Her zaman söylediğim gibi yine tekrarlıyorum. Hakkımda çıkan tüm bu suçlamalar yalan. Benim uyuşturucu ticareti yapanlarla müttefik olduğum, onlardan para aldığım ve onları desteklediğim söyleniyor. Tüm bunların hepsi yalan" dedi.