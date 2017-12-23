Filipinler'de tropikal kasırga: 90 ölü

Filipinler’de etkili olan Tembin (Vinta) kasırgasının sebep olduğu toprak kayması ve sellerde yetkililerin açıklamalarına göre yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetti, bölgede birçok kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede elektrik hatlarının kesilmesiyle kurtarma çabalarının da zorlaştığı belirtildi.

Polis raporlarına göre, Tembin’in vurduğu Filipinler'de 64 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Mindiano Adası’nı vuran Tembin’in saatte 80 kilometre hızla Sulu Denizi’ne doğru ilerlediği aktarıldı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta ülkede etkili olan tayfunda ise 46 kişi, 2013 yılı Kasım ayında Filipinler başta olmak üzere Güneydoğu Asya’da etkili olan Haiyan Tayfunu’nda ise 6 bin 300 kişi hayatını kaybetmiş, 200 bin kişi evsiz kalmıştı.