Diğer
Kategoriler

Filipinler’de uyuşturucu operasyonunda 32 kişi öldürüldü

Filipinler’de devam eden uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında 32 kişi öldürüldü.

Filipinlerde uyuşturucu operasyonunda 32 kişi öldürüldü

17 Ağustos 2017 00:05

Filipinler’de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin başlattığı uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında, polis tarafından 2 gün içerisinde 32 kişi öldürüldü.

Emniyet Müdürü, Romeo Caramat yaptığı basın açıklamasında, sokak düzeyinde uyuşturucu satanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 109 şüphelinin gözaltına alındığını ve düzinelerce silahın ele geçirildiğini açıkladı. Camarat, bugüne kadar büyük çaplı birçok operasyon düzenlediklerini ifade ederek pazartesi günü başlatılan ve 2 gün süren operasyonlarda ölüm sayısının en yüksek rakamlara ulaştığını söyledi. Camarat, operasyonlar sırasında çatışma çıktığını ölümlerin bu nedenle gerçekleştiğini ve infaz yapılmadığını ifade etti.

2016 yılının Haziran ayında başlatılan uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında, bugüne kadar çoğunluğu yoksul mahallelerde yaşayan binlerce kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: Filipinler, uyuşturucu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç