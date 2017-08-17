Filipinler’de uyuşturucu operasyonunda 32 kişi öldürüldü

Filipinler’de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin başlattığı uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında, polis tarafından 2 gün içerisinde 32 kişi öldürüldü.

Emniyet Müdürü, Romeo Caramat yaptığı basın açıklamasında, sokak düzeyinde uyuşturucu satanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 109 şüphelinin gözaltına alındığını ve düzinelerce silahın ele geçirildiğini açıkladı. Camarat, bugüne kadar büyük çaplı birçok operasyon düzenlediklerini ifade ederek pazartesi günü başlatılan ve 2 gün süren operasyonlarda ölüm sayısının en yüksek rakamlara ulaştığını söyledi. Camarat, operasyonlar sırasında çatışma çıktığını ölümlerin bu nedenle gerçekleştiğini ve infaz yapılmadığını ifade etti.

2016 yılının Haziran ayında başlatılan uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında, bugüne kadar çoğunluğu yoksul mahallelerde yaşayan binlerce kişi hayatını kaybetti.