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Filipinler’de yanardağ harekete geçti, 12 bin kişi bölgeden ayrıldı

Filipinler’de Mayon Volkanının laf püskürtmeye başlamasının ardından bölgeden ayrılanların sayısı 12 bine ulaştı.

Filipinlerde yanardağ harekete geçti, 12 bin kişi bölgeden ayrıldı

15 Ocak 2018 13:19

Filipinler’in en hareketli yanardağı Mayon Volkanı yeniden hareketlenerek, lav püskürtmeye başladı. Dün 6 kilometrelik alanda en az 900 aile evlerini terk ederek tehlikeli alandan kaçmıştı. Filipinli yetkililer, bölgeden ayrılanların sayısının bugün 12 bine ulaştığını duyurdu. Yetkililer, lav ve küllerin etkilediği Albay kentinin iki bölgesinde evleri tahliye etmeye başladı.

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi Sözcüsü Romina Marasigan, bugün itibariyle 12 bin 44 kişiden oluşan 3 bin 61 ailenin bölgeden tahliye edildiğini söyledi. Marasigan, tahliyelerin Camalig, Guinobatan ve Malilipot kasabalarında yapıldığını dile getirerek, tahliye edilen ailelerin 10 farklı tahliye merkezine gönderildiğini belirtti. Sözcü Romina Marasigan, Daraga ve Legazpi’de de tahliyelerin yapılacağını sözlerine ekledi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü’nün bölgedeki alarm seviyesini 3’e yükseldi.

 

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