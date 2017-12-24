Filipinler’de yangın faciası: 37 ölü

Felaketlerle boğuşan Filipinler’de onlarca kişinin öldüğü fırtınanın ardından ülke alışveriş merkezinde çıkan yangınla sarsıldı. Ülkenin güneyinde bulunan Davao kentindeki alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye, 37 kişinin hayatını kaybettiği yangını kontrol altına almak için saatlerce mücadele etti. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de olay yerini ziyaret ederek, yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ile görüştü.

Alışveriş merkezi yetkilisi Janna Abdullah Mutalib, tekstil ürünleri, mobilya ve elektronik malzemelerin satıldığı üçüncü katta başlayan yangının kısa sürede binaya yayıldığını dile getirdi.

Yangının nedeninin araştırıldığı öğrenildi.