Filipinler’deki kasırgada ölü sayısı 200'ye yükseldi

Filipinler’de etkili olan tropikal Tembin Kasırgası nedeniyle ölü sayısı artıyor. Kasırganın neden olduğu toprak kayması ve sel nedeniyle 200 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Arama kurtarma görevlileri kasırganın vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmalarını sürdürürken, çalışmalara zaman zaman elverişsiz hava koşulları nedeniyle ara veriliyor. Yaklaşık 70 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydeden yetkililer, 150 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

Kasırganın sabah saatlerinden itibaren Vietnam’a doğru hareket ettiği kaydedildi. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, polis Mindanao Adası’nda 135, Zamboanga’da 47, Lanao del Sur bölgesinde ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, can kayıpları karşısında üzüntüsünü dile getirerek, BM’nin yardıma hazır olduğunu dile getirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin felaketten etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.