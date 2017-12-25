Filipinler’deki kasırgada ölü sayısı 230'a yükseldi

Filipinler’de etkili olan tropikal Tembin Kasırgası sonrası ölü sayısı artıyor. Kasırganın neden olduğu toprak kayması ve sel nedeniyle 230 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Arama kurtarma görevlileri kasırganın vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmalarını sürdürürken, çalışmalara zaman zaman elverişsiz hava koşulları nedeniyle ara veriliyor. Yaklaşık 70 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydeden yetkililer, 150 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

Kasırganın sabah saatlerinden itibaren Vietnam’a doğru hareket ettiği kaydedildi.

