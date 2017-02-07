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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Elysee’de

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşmek üzere Elysee Sarayı’na geldi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Elyseede

07 Şubat 2017 18:13
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Elysee’de - Tıkla İzle

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Paris’te temaslarda bulunuyor. Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşme gerçekleştirmek üzere Elysee Sarayı’na geldi. Abbas, Elysee Sarayı’nda Hollande tarafından karşılandı. İkili basına poz verdikten sonra görüşmeye geçti. Görüşmede küresel ve bölgesel konuların yanı sıra Paris’teki 15 Ocak’ta gerçekleştirilen Orta Doğu Barış Konferansının sonuçları ve geleceği ile ilgili konuların ele alınması bekleniyor.

Abbas, daha sonra Fransa Ulusal Meclis Başkanı Claude Bartolone ile bir araya gelecek. 


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