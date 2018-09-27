Filistin Devlet Başkanı'ndan Trump'a çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nde (BMGK) konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiği kararını geri çekmesi gerektiğini söyledi. Trump'ın kararının iki devletli çözümü kötü etkilediğini belirten Abbas, “Alınan tüm bu kararlarla, şuan ki yönetim ABD'nin önceden verdiği sözlere ihanet etti” ifadelerini kullandı.

Trump'ın politikaların bölgedeki gerginliği arttırdığını vurgulayan Abbas, “ ABD Başkanı Trump'a bir kez daha Kudüs konusunda verdiği kararı geri çekmesi konusunda çağrıda bulunuyorum” dedi.