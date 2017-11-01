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Filistin, Gazze geçiş noktalarının kontrolünü devraldı

Filistin Birlik Hükümeti'nin, Gazze geçiş noktalarının kontrolünü devraldığı bildirildi.

Filistin, Gazze geçiş noktalarının kontrolünü devraldı

01 Kasım 2017 12:50

Hamas, Mısır'ın aracılık yaptığı uzlaşma anlaşmasının ilk şartlarını yürürlüğe koyarak, Gazze geçiş noktalarının kontrolünü Filistin Birlik Hükümeti'ne devretti. Devir işlemlerinin, 09.00'dan itibaren gerçekleşmeye başladığı belirtilirken, Mısır'dan katılan bir güvenlik delegasyonunun devir teslim işlemlerine katıldığı bildirildi.
Geçişler ve Sınırlar Komisyonu Sözcüsü Hisham Udwan, mali kontrolün uzlaşı yönetimine teslim edildiği ilk adımın, geçişlerin resmi olarak devriyle daha önce yapıldığını söyledi. Salı günü, Filistin Bankasını temsil eden bir heyet, vergi ve gümrük ücretlerinin mali tahsilat sürecini devralmak için Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Rafah geçiş noktasına geldi.

Hamas ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın El Fetih Partisi, 12 Ekim'de Kahire'de Mısır'ın aracılık yaptığı ve Gazze'deki kontrolü Filistin'in ele geçirmesini sağlayacak bir anlaşma imzalamıştı. 

Raed Mah’D Khalil Subaih

Etiketler: filistin, Gazze geçiş noktaları

 

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