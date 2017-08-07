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Filistin ile dostluk maçı

Filistin 1. Lig ekiplerinden Alkhader Club Futbol Kulübü'nün başkanı Bashar Salah, İnegöl temsilcisi Kurtuluşspor'u ziyaret etti.

Filistin ile dostluk maçı

07 Ağustos 2017 11:21

Alkhader Club Futbol Kulübü yöneticilerini Kurtuluşspor Başkanı Talha Öziş ve yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular karşıladı. Başkan Bashar Salah ziyaret sonrasında teknik heyet ve futbolculara baklava ikramında bulunarak, BAL liginde başarılar diledi. Kurtuluşspor Başkanı Talha Öziş, “Bugün kulübümüz adına tarihi bir gün diyebiliriz. Beş senedir ticari hayatımızı sürdürdüğümüz ve birbirimizi tanıdığımız değerli dostum, arkadaşım Filistinli işadamı Bashar Salah kulübümüzü ziyaret etti. Kendisi Filistin 1. Ligi'nde mücadele eden Alkhader'in başkanı. Filistinli Alkhader ile İnegöl Kurtuluşsspor'u kardeş takım yapmaya karar verdik” dedi.
Başar Salah ise, Türkiye’de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olduğunu söyleyerek, Türk halkına teşekkür etti. Bashar Salah, “Bizler istiyoruz ki tek bir kulüp gibi olalım, kardeş takım olalım. Bizler Talha beyi Filistin’e davet ediyoruz. Mescidi Aksa’yı ziyaret etmesini istiyoruz. Üç ay sonra inşallah Kurtuluşspor ile bir dostluk maçı yapmayı planlıyoruz” dedi. 

Salih Bakıcı

Etiketler: dostluk maçı, filistin


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