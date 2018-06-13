Filistin: 'Kudüs ve mülteci sorunları dışlanarak anlaşma olmaz'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeina, yaptığı açıklamada Kudüs ve Filistinli mültecileri dışlayan herhangi bir barış anlaşmasının başarılı olmayacağını söyledi. Rudeina, “ABD, Filistin yönetimi ve Filistin halkıyla ilişkilerinin kurallarını değiştiren eylemlere devam ettiği sürece siyasi çıkmazın devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump başkanlığındaki ABD’li heyet önümüzdeki hafta bölgeye gidecek. Ziyarette Filistin-İsrail çatışması ve Gazze’deki insani krizi çözmek için Orta Doğu’ya kapsamlı barış getirme planını görüşmek amaçlanıyor.

Muhammed Rabah

