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Filistin: 'Kudüs ve mülteci sorunları dışlanarak anlaşma olmaz'

Filistin, ABD’nin Filistin ve İsraillilere kapsamlı barış getirme planlarına karşılık, “Kudüs ve mülteci sorunları dışlanarak anlaşma olmaz” dedi.

Filistin: Kudüs ve mülteci sorunları dışlanarak anlaşma olmaz

13 Haziran 2018 17:06

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeina, yaptığı açıklamada Kudüs ve Filistinli mültecileri dışlayan herhangi bir barış anlaşmasının başarılı olmayacağını söyledi. Rudeina, “ABD, Filistin yönetimi ve Filistin halkıyla ilişkilerinin kurallarını değiştiren eylemlere devam ettiği sürece siyasi çıkmazın devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump başkanlığındaki ABD’li heyet önümüzdeki hafta bölgeye gidecek. Ziyarette Filistin-İsrail çatışması ve Gazze’deki insani krizi çözmek için Orta Doğu’ya kapsamlı barış getirme planını görüşmek amaçlanıyor.
Muhammed Rabah
 

 

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