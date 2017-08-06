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Filistin'de siber saldırı

Filistin'de internetin son iki gündür siber saldırı altında olduğu, saldırının milyonlarca mail ile internet hizmeti veren şirketi hedef aldığı bildirildi.

Filistinde siber saldırı

06 Ağustos 2017 13:26

Filistin Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Filistin'de internetin son iki gündür saldırı altında olduğunu ve söz konusu siber saldırının 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen en şiddetli saldırı olduğunu açıkladı.

Bakanlık, dün konuyla ilgili yayınladığı bildiride, siber saldırının bazı sitelerin yavaşlamasına neden olduğunu, saldırının milyonlarca mail ile internet hizmeti veren şirketi hedef aldığını ifade etti. Uzmanlarla, internet hizmeti veren şirketlerle ve Filistin Telekomünikasyon şirketiyle iletişim halinde olduklarını belirten bakanlık, gelişmelerin takibi ve siber saldırının vereceği zararın sınırlandırılması için kriz masası kurulduğunu belirtti.

Filistin'in maruz kaldığı şiddetli siber saldırıya karşı alınacak önlemler konusunda siber güvenlik uzmanlarından da bilgi aldıklarını açıklayan Bakanlık, internet hizmetlerinin devamı ve kullanıcıların en iyi hizmeti alması amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. İnternet hizmeti veren şirketlerin vatandaşlardan gelecek şikayetleri en kısa sürede çözmeleri gerektiğini ifade eden yetkililer, Filistin dışından gelen siber saldırıya karşı koymak için verilen çabalara ve internet hızının yavaşlamasına vatandaşların anlayışla yaklaşmalarının takdire şayan olduğunu bildirdi. 

Muhammed Rabah


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