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Filistin’den Arap ülkelerine: 'Washington’daki büyükelçilerinizi geri çağırın'

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Arap ülkelerine İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD’ye yanıt olarak Washington büyükelçilerini geri çağırma önerisinde bulundu.

Filistinden Arap ülkelerine: Washingtondaki büyükelçilerinizi geri çağırın

17 Mayıs 2018 19:18

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Birliği dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplasında konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, "Arap ülkelerinin Washington'daki büyükelçilerini toplu olarak müzakereler için geri çağırmalarının hiçbir zararı yoktur" dedi. Maliki ayrıca, Arap Birliği ülkelerine ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını kabul etmediklerini hatırlatmalarını istedi. Maliki, ayrıca daha önce düzenlenen toplantılarda Arap ülkelerinin büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyan herhangi bir ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmeyi kabul ettiklerini hatırlattı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pazartesi günü Kudüs'te İsrail büyükelçiliğini açmasının ardından, İsrail-Gazze sınırında düzenlenen protestolarda İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde 63 Filistinli hayatını kaybetmişti.  

 

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