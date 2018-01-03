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Filistin’den Trump’a: 'Kudüs ve mukaddes mekanlar satılık değil'

Filistin, ABD Başkanı Trump’ın Twitter hesabından "Filistin’e milyonlarca dolar ödüyoruz. Karşılığında saygı görmüyoruz. Artık barışı konuşmak istemeyen Filistinlilere niye büyük miktarlarda para ödeyelim ki?"ifadelerine "Kudüs ne altın ne gümüş karşılığı satılık değildir" sözleriyle cevap verdi.

Filistinden Trumpa: Kudüs ve mukaddes mekanlar satılık değil

03 Ocak 2018 14:48

Filistin Devleti Başkanlık Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’den yaptığı açıklamaya "Kudüs ve kutsal mekanlar satılık değildir, ne altı ne de gümüş karşılığı" ifadeleriyle cevap verdi.
Nebil Ebu Rudeyne’nin açıklaması, ABD’nin, Filistin devletinin İsrail ile barış görüşmelerine geri dönmemesi halinde BM Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı’na (UNRWA) yapılan yardımı keseceğini duyurmasından sonra geldi.

Ebu Rudeyna, gerçek barış ve barış görüşmelerinin Arap ve uluslararası hukuka ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletine bağlı olduğunu söyledi.

Nebil Ebu Rudeyne, "ABD Orta Doğu'daki menfaatlerinde ciddi ise Güvenlik Konseyi ve BM Genel Konseyi'nin kararlarına bağlı kalmalıdır, aksi takdirde ABD bölgeyi dipsiz bir kuyuya itiyor demektir" dedi. 

Etiketler: filistin, Trump

 

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