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Filistin’den Washington Temsilciliği tepkisi

Filistin yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington’daki temsilciliğinin her altı ayda bir yenilenen izninin yenilenmeyerek temsilciliğin kapatılmasına karşı çıktı.

Filistinden Washington Temsilciliği tepkisi

19 Kasım 2017 14:27

Filistin Yönetimi Sözcüsü Nebil Ebu Redine, FKÖ temsilciliğinin kapatılmasını hedefleyen bu uygulamanın Amerika-Filistin ilişkilerinde daha önce görülmemiş bir adım olduğunu söyledi. Redine, FKÖ Washington Temsilciliğinin kapatılmasının barış sürecine ve Amerika-Filistin ilişkilerine tehlikeli etkileri olacağını kaydetti. Sözcü Redine ayrıca, kararın barış çabalarına darbe vuracağını, Yahudi yerleşim birimi inşasını sürdürerek ve iki devletli çözümü reddederek Amerika’nın çabalarını aksatmaya çalışan İsrail’i ödüllendirmek anlamına geleceğini ifade etti.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Arikat ise, "FKÖ Temsilciliğinin izninin yenilenmemesi kararını reddettiğimizi Washington’a ilettik" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Filistin’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde işgal rejimi aleyhinde dava açması ve İsrail’le ciddi bir şekilde barış müzakerelerine başlamaması halinde FKÖ Washington Temsilciliğinin izninin yenilenmeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Muhammed Rabah

Etiketler: filistin, Washington

 

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