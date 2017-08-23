Filistinli balıkçıların ağına Rum çiftin sevgi mektubu takıldı

Yunan çift yazdıkları sevgi mektubunu 7 Nisan'da bir şişeye koyup denize atmıştı. Yunanistan'ın Rodos adasında yaşadıklarını bildiren çift şişenin içine bıraktıkları mektupta, mektuplarının nereye ulaşacağını merak ettiklerini belirterek, "Yanı başımızdaki sahillere kadar da gitse sorun değil. İçine bir miktar çiçek koyduk. Sizden onları mektubun ulaştığı yere ekmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistanlı çiftin şişeye koyup denize bıraktıkları mektup beklediklerinden çok daha uzağa giderek yaklaşık 500 mil ötedeki Gazze kenti sahillerine ulaştı. Filistinli balıkçı, Yunanistanlı çiftin sevgi mektubunun tüm engelleri ve Gazze sahilleri açıklarında kuş uçurtmayan işgal donanmasını aşarak Gazze'ye ulaşmasının sevincini ve şaşkınlığını yaşarken, kendisinin de bir cevap yazıp denize bırakacağını ve mektubunun Yunanistan'a ulaşmasını temenni ettiğini söyledi.

Muhammed Rabah