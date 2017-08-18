Filistinli hacı adayları kutsal topraklara gitmeye başladı

Gazze'den yaklaşık 2 bin 500 Filistinli hacı adayı, kutsal vazifelerini yerine getirmek için beş gündür Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Suudi Arabistan’a gitmeye devam ediyor. Mısırlı yetkililer Suudi Arabistan’a hac görevi için gitmek isteyenlere Refah Sınır Kapısı’nı pazartesi gününden itibaren açmıştı. Hacı adayları bugüne kadar beş otobüs halinde sınırdan geçti. Mısır tarafından gelen yetkili makamlar, pasaportlarını hazırladıktan sonra seyahat için gerekli ekipman hazırlığını hiçbir engelle karşılaşmadan tamamladılar.

Gazze'den Hacı adayı Abu Ahmed al-Bubli, Arap ve Müslüman dünyasından yetkililere seslenerek Gazze'den birçok insanın yıllardır hacca gitmek için beklediklerini, insanların kutsal toprakları ziyaret etmeleri için kolaylıklar sağlamalarını istedi. Hacı adayı Salem Amer, Sina Yarımadası’ndaki yolun tehlikeli olduğunu, hacı adaylarının Kahire Havaalanına güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaşmalarını umduğunu söyledi. Filistin İçişleri Bakanlığının seyahat listelerinde Mısır’da mahsur kalan ve Gazze'ye gitmek için sınırın açılmasını bekleyen farklı ülkelerden insanlara ek olarak, 35 bin Filistinlinin kayıt yaptırdığı ve birçoğunun öğrenci ve hasta insanlardan oluştuğu bildirildi.

Muhammed Rabah