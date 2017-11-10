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Filistinli miniklerin Erdoğan sevgisi

Abdülhamid Han’ın izinden Meram Atiyye-i Seniyye Projesi kapsamında Kudüs’te bulunan Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindeki heyet Zeytin Dağı civarında bir anaokulunu ziyaret etti. Ziyaret esnasında Filistinli minik öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için uzun süre sevgi gösterisinde bulundu.

Filistinli miniklerin Erdoğan sevgisi

10 Kasım 2017 10:40

Meram Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kudüs’ü yalnız bırakmayın” sözleri üzerine gerçekleştirilen Abdülhamid Han’ın izinde Meram Atiyye-i Seniyye Projesi, Kudüs’te devam ediyor. Program kapsamında şehri gezen ve ziyaretlerde bulunan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindeki heyet Filistinli vatandaşlar tarafından güzel bir şekilde ağırlanıyor. Ziyaretler kapsamında Kudüs’ün en yüksek tepesi olan Zeytin Dağı’nın çevresindeki Zeytin Dağı Anaokulu ziyaret edilirken, minik öğrencilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine yaptıkları sevgi gösterileri renkli anlara sahne oldu.

“Cumhurbaşkanımız ‘Kudüs’ü yalnız bırakmayın’ dedi”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Filistinli minik öğrencilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiklerini ifade ederken, “Cumhurbaşkanımız ‘Kudüs’ü yalnız bırakmayın. Kudüs’e gidin’ dedi. Bizler de sizleri ziyaret ettik. Atamız Abdülhamid Han’ın izinde buraları boş bırakmayacağız. Ziyaret etmeye devam edeceğiz” dedi.

Okul yöneticileri de Başkan Toru ve ziyaretçilere teşekkür ederken, “Sizleri burada görmekten çok mutluyuz. Kudüs’ü yalnız bırakmayın” şeklinde konuştu. 

 

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