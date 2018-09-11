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Filistinliler Akdeniz’de Türk bayrağı dalgalandırdı

Filistinliler Akdeniz’de Türk bayrağı dalgalandırdı
Filistinliler Akdeniz’de Türk bayrağı dalgalandırdı

İsrail’in Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinliler, Akdeniz sularında Türk bayrağını dalgalandırdı.

Filistinliler Akdeniz’de Türk bayrağı dalgalandırdı - Tıkla İzle

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından ablukayı kırma amacıyla yedinci kez kayıklarla deniz eylemi düzenledi. Balıkçılar iskelesinden kayıklarla açılan Gazzeliler, Akdeniz sularında Türk bayrağını dalgalandırdı.

İSRAİL’İN SERT MÜDAHALESİNDE 49 YARALI

İsrail Deniz Kuvvetleri, kayıklarla Gazze-İsrail sınırına yaklaşan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale etti. Denizdekilere karadan destek veren 150’den fazla Filistinli İsrail sınırında lastik yakarak, balıkçıları İsrail askerlerinin ateşinden korudu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in sert müdahalesinde bir gazeteci olmak üzere 49 kişinin yaralandığı belirtildi.  

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