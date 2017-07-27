Filistinliler demir bariyerlerin kaldırılmasını kutluyor

Filistinliler 14 Temmuz’dan itibaren sürdürdükleri protestolarına dün gece Mescid-i Aksa’nın Aslanlı kapısında namaz kılarak sürdürdü.

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’ya girişi kontrol için yeni tedbirler alıp almadığının kesin olmadığı belirtildi.

Eski Kudüs civarında toplanan binlerce Filistinli slogan atarak, korna çalarak bu olayı kutladı. Havai fişekler atıldı, Filistin bayrakları Mescid-i Aksa’nın kapılarına asıldı.

İsrail’in Mescid-i Aksa girişinde uyguladığı tedbirlerin kaldırması sivil toplum hareketinin bir zaferi olarak yorumlandı. Dini liderlerin Müslümanların Mescid-i Aksaya girişlerine izin verip vermeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Muhammed Rabah