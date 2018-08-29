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Fillerin doğal yaşam alanı neresidir? Filler hangi ülkede yaşar?

Fillerin doğal yaşam alanı neresidir? Filler hangi ülkede yaşar? Bugünün hadi ipucusu fillerden geldi. Bu akşam oynanacak HADİ'de 15 soruluk zor kategorisinde yer alan bir yarışma olacak. Bu akşamın ipucusu Fillerin doğal yaşam alanı neresidir?

Fillerin doğal yaşam alanı neresidir? Filler hangi ülkede yaşar?
Fillerin doğal yaşam alanı neresidir? Filler hangi ülkede yaşar? - Foto Galeri

29 Ağustos 2018 19:55

Fillerin doğal yaşam alanı neresidir? Filler hangi ülkede yaşar? Bugünün hadi ipucusu fillerden geldi. Bu akşam oynanacak HADİ'de 15 soruluk zor kategorisinde yer alan bir yarışma olacak. Bu akşamın ipucusu Fillerin doğal yaşam alanı neresidir?

Fillerin yaşam alanı, genel olarak Asya ve Afrika olarak bilinmektedir. Bu durum, Asya fili ile Afrika fili arasında tür ayrışmasına neden olmuştur.

Filler, Sahra altı Afrika ile Güney ve Güneydoğu Asya'da bulunur. İçinde mamutlar ve mastodonlar gibi soyu tükenmiş türleri de barındıran hortumlular takımından günümüzde soyunu sürdüren bir tek filler kalmıştır. Karada yaşayan en büyük hayvan olan Afrika filinin erkeği 4 m boya ve 7.000 kg ağırlığa ulaşabilir. Fillerin dikkat çekici ve ayırt edici özellikleri arasında, nesneleri yakalamak gibi çeşitli amaçlar için kullanılan uzun hortumları başta gelir.

 

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