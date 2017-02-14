Fransa’da Cumhurbaşkanı adayları ilk turu Nisan ayında gerçekleştirilecek seçim kapsamında kampanyalarını sürdürüyor. Eşinin çalışmadığı halde devletten maaş aldığının iddia edilmesinin ardından zor günler geçiren Cumhuriyetçilerin adayı François Fillon, mecliste gerçekleştirdiği konuşmasında "Seçim kampanyasının zorlu geçtiğini biliyorum" dedi. Buna rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini kaydeden Fillon, "Kararımı verdim. Bunu bir kez daha söylemeyeceğim" ifadesini kullandı.

'Biz bu yarıştayız ve kazanacağız'

Yarın Nicolas Sarkozy görüşeceğini aktaran Fillon, medyanın da kendisine baskı uyguladığını savundu. Milletvekillerine seslenen Fillon "Yardımınıza ihtiyacım var. Biz bu yarıştayız ve kazanacağız. Ancak sorumuz şudur: ‘Yardım edecek misiniz yoksa işimi zorlaştıracak mısınız?" dedi.

Fillon’un eşinin 8 yıl boyunca çalışmadığı halde devletten maaş aldığı iddia edilmişti.