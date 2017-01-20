Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Film çeker gibi intihar girişimini çektiler

Film çeker gibi intihar girişimini çektiler

Mersin'de bir genç, Mersin Adliyesi'nin son katının balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kız arkadaşından ayrıldığından dolayı intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen genci, adliyede görevli bir savcı intihardan vazgeçirdi. Çevredeki kimi vatandaş film izler gibi intihar girişimin izlerken kimisi ise film çeker gibi olayı telefonlarına kayıt ederek, ilginç görüntüler oluşturdular.

Film çeker gibi intihar girişimini çektiler

20 Ocak 2017 17:01
Film çeker gibi intihar girişimini çektiler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 26 yaşındaki Volkan A., Mersin Adliyesi'nin son katının balkonuna çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ilk olarak ikna çalışmasına, adliye polisi başladı. Ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve uzman polisler yönlendirildi. Kız arkadaşından ayrıldığından dolayı intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen genci, yaklaşık bir saat boyunca itfaiye ve polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra adliyede görevli bir savcı gencin yanına gelerek, şahsı intihar girişiminden vazgeçirdi. Şahıs güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alınırken, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Çevredeki kimi vatandaş ise film izler gibi intihar girişimini izlerken kimisi ise film çeker gibi olayı telefonlarına kayıt ederek, ilginç görüntüler oluşturdular. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!