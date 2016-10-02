Bu yıl 4-10 Kasım 2016 arasında gerçekleştirilmesi planlanan 7. Uluslararası Malatya Film Festivalinin iptal edilmesine tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nın kültür ve sanat anlamında en önemli organizasyonu olan Uluslararası Film Festivalinin iptal edilmesine anlam veremediklerini belirtti. Festivalin tüm hazırlıklarının tamamlandığını kaydeden Ağbaba, festivalin iptal edilmesinin Malatya açısından olumsuz algı oluşturacağını söyledi.

Ağbaba açıklamasında, "Bir taraftan araba fuarı, yapı fuarı, yöresel ürünler fuarı düzenlenirken, diğer taraftan film festivalini iptal eden bir kenti kimseye anlatamazsınız. Alınan karar, Anadolu’nun kendi kabuğuna çekilmiş bir kentinde, binlerce sinemaseveri cezalandırmaktan başka bir şey değildir" diyerek Film Festivalinin iptalinin FETÖ’ye bağlanmak istendiğini savundu.

"Malatya’nın yetkililerinin sessiz kalması da düşündürücü bir durum"

Tüm Malatyalılar gibi kendisinin de festivalin neden iptal edildiğini merak ettiğini belirten Ağbaba, "Hangi gerekçe, film festivalinin iptal edilme sebebi olur? Darbe girişiminin üzerinden 2,5 ay geçmiş, festivale 1 ay kalmış, FETÖ gerekçesiyle festival iptal ediliyor. Darbe başarılı olsaydı Malatya’da film festivali yapılmayacaktı. Şimdi de yapılmıyor. Bu durumu kabul etmek mümkün değil. Ayrıca, Malatya tanıtımı için büyük önem taşıyan böyle büyük bir organizasyonun iptalini, festivalin basın sorumlusunun sosyal medya hesabından öğreniyoruz. Türkiye’nin sanat çevreleri festival iptalini konuşurken, Malatya’nın yetkililerinin sessiz kalması da düşündürücü bir durum" ifadelerine yer verdi.

Ağbaba, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen yıl festivalin ardından Malatya Valisi’ne gönderdiği mesajda ‘Festivaliniz yoluyla, farklı düşüncelere, yaşam ve siyaset pratiklerine tahammül etme zorunluluğumuzu bize anımsatmış oluyorsunuz. Anadolu’nun gün geçtikçe fakirleşen kültürel ve sosyal hayatının ortasında bir vaha gibi ortaya çıkan Malatya Uluslararası Film Festivali’ni bu duygularla önemsiyorum’ ifadelerini kullanmıştı. Bugün geldiğimiz noktada, Anadolu’daki bu vahanın kurutulmak istendiğini görüyoruz. Malatya’nın, Türkiye ve dünyaya kültürel, sosyal ve sanatsal anlamda önemli bir tanıtım fırsatı geri çevrilmemelidir. İptal kararının bundan sonraki ulusal ve uluslararası etkinliklere gölge düşüreceği unutulmamalı, karar tekrar gözden geçirilmeli, festival planlandığı şekilde gerçekleştirilmelidir" dedi.