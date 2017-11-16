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Film gibi cinayetin zanlısı 'Biz Karadeniz çocuğuyuz' dedi

Adana'da otomobil hareket halindeyken sürücüyü başından tabanca ile vurarak öldürdüğü ileri sürülen emekli uzman çavuş, kardeşi ve arkadaşı "adam öldürmek ve gasp" suçlarından adliyeye sevk edilirken katil zanlısı "Biz Karadeniz çocuğuyuz" diye bağırdı.

Film gibi cinayetin zanlısı Biz Karadeniz çocuğuyuz dedi

16 Kasım 2017 13:30

Edinilen bilgiye göre, olay 13 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece 22.45 sularında Hacı Sabancı Bulvarı fidanlık içerisine bir otomobilin uçtuğu ihbarı yapıldı. Polis, Can-Kur ve sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde 34 PN 1059 plakalı otomobil içerisinde kanlar içindeki Savaş Topal (38) ve yanındaki arkadaşı Uğur E.'yi (33) otomobilden çıkardı. Savaş Topal kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hayatını kaybetti. Uğur E. ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, olay yerine yakın bir yerde 01 EOD 56 plakalı otomobilin içinde Hakan A. (27) isimli şahsın yaralı olduğu belirlendi. Polis bu yaralıyı da ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine gönderdi. Kazayla ilgili incelemeyi derinleştiren polis, olayın bir kaza olmadığını, cinayet olduğunu Balcalı Hastanesinde ölen kişinin de kafasından tabanca ile vurulduğunu tespit etti.

Önce kaza yapıp gasp yaptılar

Polis, yaptığı çalışma sonucunda Savaş Topal'ın, uzaktan akrabaları olan emekli uzman çavuş Murat E.(44), onun kardeşi Uğur E.(33) ve arkadaşları Serhat T.(23) ile birlikte 34 PN 1059 plakalı otomobille gezintiye çıktığını saptadı. Polis gezintiye çıkan arkadaşların Topal’ın kullandığı otomobil ile Adnan Menderes Bulvarı ile Özdemir Sabancı Bulvarı’nın kesiştiği noktadaki kavşakta Hakan A.(27) yönetimindeki 01 EOD 56 plakalı otomobille çarpıştığını, kazadan sonra ise Hakan A. yanında bulunan İsa D.'ın kaçıp kayıplara karıştığını, Topal ile diğer 3 arkadaşının, önce Hakan Aı’yı darp ettiğini daha sonra da kaza masrafları diyerek cep telefonunu, parasını ve nüfus cüzdanını aldığını belirledi.

Otomobil hareket halindeyken sürücünün kafasına sıktı

Olayın ardından Savaş Topal, Murat ve Uğur E. kardeşleri de yanına alıp, kendisine ait otomobille yola devam ederken, Serhat T. de kaza sonrası Hakan A.'nın gasp ettikleri aracı kullanıp, arkadaşlarını trafikte takip etmeye başladı. İddiaya göre, emekli uzman çavuş Murat E., emekli ikramiyesi olan 40 bin lirayı bir süre önce Topal'a verdiği için otomobille giderken birden parayı istedi. Topal ise veremeyeceğini söyleyip küfretti. Bunun üzerine Murat E. beylik tabancasını çıkartıp otomobili süren Topal'ın kafasına sıktı. Ağır yaralanan Topal, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil de Prof. Dr. Faruk Özer Köprüsü’nden aşağıya uçup, şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin polise haber vermesi sonrası olay yerine gelen ekipler kazanın cinayet olduğunu ortaya çıkartıp zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

"Biz Karadeniz çocuğuyuz"

Serhat T, kazanın ardından kaçmaya çalışırken polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, ‘katil zanlısı’ olarak aranan Murat E. da kaçtığı Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Uğur E. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Savaş Topal’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay anında sürücünün yan tarafında oturan Uğur E.'nin alınan ilk ifadesinde tek el silah sesi geldiğini, daha sonra otomobilin uçtuğunu söylediği öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan 3 zanlı 4 gün boyunca sorgulandı. Zanlılar ifadelerinin alınmasından sonra Adli Tıp'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Katil zanlısı Murat E. basın mensuplarının "neden arkadaşını öldürdün" sorusu üzerine "Biz Karadeniz çocuğuyuz konuşacak kadar namussuz değiliz" diye yanıt verdi. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, cinayet

 

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