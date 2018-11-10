Film gibi hırsızlık |Gümüşhane haberleri

Ticarete çocuk yaşlarda pazarcılık yaparak başlayan ve 20 yıl önce Torul ilçe merkezinde açtığı giyim mağazasıyla ticari hayatını sürdüren 5 çocuk babası 36 yaşındaki Halim Tonyalı, 20 gün önce İstanbul'daki firmalardan verdiği siparişleri uzun yıllardır birlikte çalıştığı nakliye firması aracılığıyla Trabzon'a kadar getirtti. Bu noktadan sonra yaşadıklarını “Filmlerde böyle sahne olmaz” sözleriyle özetleyen Tonyalı, “İstanbul'dan 20 gün önce mal aldık. 20 yıl boyunca çalıştığımız firmaya verilen mallar 26 Ekim'de Trabzon'a geldi. Kardeşimi malları almaya yolladığımda ona malların alındığını söylediler. Kardeşim şok yaşadı ‘Bizim malımızı kim aldı ?' diyerek beni telefonla aradı. Bende şirket sahibini aradım. 'Şehir içi nakliyattan birisi geldi aldı' dedi. Bende ona ‘Sen benim malımı nasıl verirsin, neye güvenerek, neye dayanarak verirsin. 20 yıldır seninle çalışıyorum. Benim haberim olmadan sen benim malımı nasıl verirsin' diyerek tepki gösterdim" ifadelerini kullandı.

“Kamerada tespit ettiğimiz şahsı hem taksici hem nakliyatçı onayladı”

Ardından kendisinin de Trabzon'a giderek Jandarmayla birlikte yol güzergahı ve çevrede araştırma yaptıklarını, güvenlik kameralarının görüntülerini incelediklerini kaydeden Tonyalı, “Tespitlerimize göre hırsız malı şehir içi nakliyatla alarak Maçka yakınlarındaki özel bir sanayi bölgesinin oraya indirmiş. Kamera görüntülerine göre 20 dakika sonra gelen beyaz araca malı yükleyip götürüyorlar. Kamerada araç tam net görünmüyor. Bu görüntülere göre taksiciyi bularak şahsı bulmak istedik. Onun ifadesinden hareketle marketten su aldığını belirledik ve market kamera kayıtlarında şahsın fotoğrafını tespit ettik. Hem nakliyeci hem taksici adamı doğruladı” diye konuştu.

Konunun savcılığa iletilmesinin ardından polise yönlendirildiğini ve poliste ifade verdiklerini kaydeden Tonyalı, şunları söyledi:

“Hırsız sanayide şehiriçi nakliyeciyi tutup oradaki lokantadan telefon açıp ismimizi kullanarak ‘Ben Halim Tonyalı, malım geldi mi İstanbul'dan. Arabam Maçka'da arıza yaptı. Ben nakliyatçı yolluyorum malımı gönderir misiniz?' diyor ve malımızı alıyor. Nakliyatçıya 'malını özel sanayi bölgesinin çıkışında indir' demiş. O da indiriyor ve oradan ayrılıyor. Ondan sonra da gördüğümüz görüntülere göre mal oradan beyaz bir araçla alınıyor. Buradan Akçaabat'a kadar yarısını taksi tutarak yarısını da beyaz araçla götürüyor.”

“Benim malım bulunsun garibanlara dağıtacağım”

Trabzon gibi metropol bir şehirde hırsızın hala bulunamamasını yadırgadığını dile getiren Tonyalı, “Burası koskaca bir şehir. Buradan Akçaabat'a kadar olan kameralarda bu şahıs bulunabilirdi. Demek ki incelenmiyor, bulunmuyor. Biz isyan ediyoruz. Ben malda değilim. Benim malım bulunsun garibanlara dağıtacağım. Ben 50 bin TL'lik malda değilim. Ben sadece bu bin lira da olsa bu şahsın bulunmasını istiyorum. Trabzon'da benim malımı ismimi kullanarak olan şahıs bulunsun. Ben mal bulunduğu takdirde kendim veya biri aracılığıyla fakirlere dağıtacağım. Ben malda değilim, benim dostum, düşmanım kim öğrenmek istiyorum. Kimdir beni takip eden? Kim malımı alıyor?” diye konuştu.

İstanbul'dan getiren nakliyat firmasına da ateş püsküren Tonyalı, “İmzası olmadan, telefonla arayıp teyit etmeden siz bir kişinin malını nasıl veriyorsunuz? Böyle bir adalet olur mu? Sen benim adıma kalkıyorsun veriyorsun ondan sonra diyorsun ki 'o geldi' aldı. Olur mu böyle bir şey. Ben suçluların, zanlıların Trabzon gibi büyük bir şehirde bulunmasını istiyorum. Bunu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istiyorum” şeklinde konuştu.