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Film gibi takipte 10 kilo bonzai ile yakalandılar

İstanbul'dan getirdikleri 10 kilo bonzaiyi Samsun'da piyasaya sürmek isteyen baba, oğlu ve arkadaşı polisin film senaryolarını aratmayacak operasyonu sonucu yakalandılar.


12 Aralık 2016 12:15

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Samsun'a çok miktarda bonzai adlı uyuşturucu maddenin getirilip piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri film senaryolarını aratmayacak takip sonucu uyuşturucu satıcılarına darbe vurdu. Mehmet Y. (66), oğlu Fatih Y. (34) ve arkadaşı Yasin Ü. (20) İstanbul'dan bir otomobil kiralayıp yola çıktı. Yolda aramalara takılmamak için uyuşturucuyu baba Mehmet Y.'ye verdiler. Mehmet Y., spor çantası içine yerleştirilen 20 paket halindeki 10 kilo bonzaiyi yanına alarak yolcu otobüsü ile İstanbul'dan Samsun'a yola çıktı. Fatih Y. ile arkadaşı Yasin Ü. de kiraladıkları otomobil ile Samsun'a ulaştılar. Samsun Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsünden inen baba Mehmet Y., otomobil ile kendilerini takip eden oğlu ve arkadaşına içi bonzai dolu spor çantasını teslim etti. Bütün bu olan bitenler ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından anbean takibe alındı. Uyuşturucuyu teslim alan Yasin Ü. idaresindeki otomobil kendilerini takip eden polis tarafından Canik ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde yakalandı. 10 kilo uyuşturucu ile birlikte araçta bulunan Yasin Ü. ve Fatih Y. gözaltına alındı. Baba Mehmet Y. de Samsun Otobüs Terminali'nde yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Ele geçen uyuşturucunun satışa hazır 100 bin pakete tekabül ettiği öğrenildi. Ayrıca, Fatih Y.'nin üzerinde ise kendi adına düzenlenmiş İstanbul'daki polis derneği tanıtım kartı ile yine polis ibaresi bulunan bir gazetenin fahri muhabir kartı ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu nakletmek, uyuşturucu bulundurmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay

Etiketler: film gibi takip, İstanbul


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