Diğer
Kategoriler

Film sahnelerini aratmayan araç kovalaması

Adana’da polisi ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücü polis araçlarına çarparak kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Film sahnelerini aratmayan araç kovalaması

23 Mart 2018 05:51
Film sahnelerini aratmayan araç kovalaması - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir İlçesi D-400 karayolunda devriye atan polis ekipleri 31 SD 667 plakalı otomobilden şüphelenerek ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü polisi ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 

‘Filmleri aratmayan kovalamaca’
‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü iki polis aracına çarparak kaçmaya devam ederken, bölgeye yaklaşık 20 tane polisi ekibi sevk edildi. Sürücü D-400 karayolundan Girne Bulvarı Kennedy Köprüsü üzerinden Fuzuli Caddesine doğru devam ederek Seyhan Caddesi ve Depboy Caddesinden kaçmaya devam etti. Daha sonra Güney Kuşak Bulvarı’na giren sürücü Eminağa Caddesi üzerinden Şehit Duran ara sokaklara doğru kaçmaya başladı. Şehit Duran Mahallesi ara sokaklardan Manisalı Alibey Caddesi üzerine çıkan sürücü polis ekiplerinin arkalı önlü olarak yolunu kesmesi sonucunda yakalandı. Sürücü ise ehliyeti olmadığı için kaçtığını iddia etti. Sürücü ile birlikte yanında bulunan bir kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Hürriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.  

Etiketler: adana, film sahnesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç