Film sahnelerini aratmayan araç kovalaması

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir İlçesi D-400 karayolunda devriye atan polis ekipleri 31 SD 667 plakalı otomobilden şüphelenerek ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü polisi ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

‘Filmleri aratmayan kovalamaca’

‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü iki polis aracına çarparak kaçmaya devam ederken, bölgeye yaklaşık 20 tane polisi ekibi sevk edildi. Sürücü D-400 karayolundan Girne Bulvarı Kennedy Köprüsü üzerinden Fuzuli Caddesine doğru devam ederek Seyhan Caddesi ve Depboy Caddesinden kaçmaya devam etti. Daha sonra Güney Kuşak Bulvarı’na giren sürücü Eminağa Caddesi üzerinden Şehit Duran ara sokaklara doğru kaçmaya başladı. Şehit Duran Mahallesi ara sokaklardan Manisalı Alibey Caddesi üzerine çıkan sürücü polis ekiplerinin arkalı önlü olarak yolunu kesmesi sonucunda yakalandı. Sürücü ise ehliyeti olmadığı için kaçtığını iddia etti. Sürücü ile birlikte yanında bulunan bir kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Hürriyet Polis Merkezi’ne götürüldü.