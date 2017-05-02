Filmine annesinin adını verdi

Yapımcı ve yönetmen olan Mustafa Karadeniz, çocukken geçirdiği çocuk felcinden sonra 7 sene yürüyemedi ve ilkokulu annesinin sırtında okula gidip, gelerek tamamladı. Engelsiz Erişim Yılı dolayısıyla YÖK tarafından düzenlenen Çalıştaya katılan Karadeniz, amacının kendi hayat hikayesini çekmek ve engelli vatandaşları yüreklendirmek olduğunu söyledi. Karadeniz, "Çınar isimli film bir çektik. 1,5 yaşında geçirdiğim çocuk felcinden dolayı 1. sınıftan 5. sınıfa kadar annemin sırtında okula gidip geldim. 7 sene boyunca yürüyemedim. Daha sonra konservatuvar okudum. Televizyon sinema alanında kablo taşıyarak, çay götürerek çok değerli yönetmenlerle prodüksiyon asistanlığı gibi bir çok alanda çalışarak başladım. Maddi manevi birikimler yaparken tek derdim kendi hikayemi çekmekti. Annemle çok hikayemiz vardı. Senaryoyu yazdım. Film değer gördü" diye konuştu.

Çınar, filmini Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 45 kişilik bir ekiple çeken Karadeniz, "Annemin adı Çınar, filme annemin adını verdim. Anneme ithaf ettim. 10 aylık bebeğimin ismini de Çınar koydum" şeklinde konuştu.

Filmden bahseden Karadeniz, "Film, Sarıkamış'taki engelli olan çocuğunu sırtında taşıyan, devlet dairesinde şoför olarak çalışan işine atı ile gidip gelen bir baba ve ev hanımı olan annenin dramını anlatıyor. Filmin amacı engellileri ve engelli kardeşlerimizin ailelerini yüreklendirmektir. Engelli bir çocuğun eğitim aldığında nerelere gelebildiğini gösterebilen bir figür olmak istiyorum" dedi.

Hayalini de anlatan Karadeniz, "Filmin gelirleri ile sinema okulu kurma hayalim var. Yaklaşık 30 tane engelli genci bu okulda okutmak istiyorum. Engelli vatandaşlara hiçbir zaman yılmasınlar, kendilerine inansınlar, hayallerinin peşinden gitsinler. Son kuruş son sabırlarına kadar hayallerinin peşinden gitsinler" açıklamasında bulundu.

Zeynep Babacan