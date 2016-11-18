Z.Ç., işadamının eşinin kimliği ile hastaneye yatıp doğum yapıp bebeğini kendi elleriyle verdi. İzmir jandarma ekipleri ise filmlere konu olacak olayı 2 günde çözerek, bebeği satan aileyi, alan aileyi ve aracı olan şüphelileri yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi olarak aranan B.T. ile yine cezaevi firarisi olarak aranan dini nikahlı eşi Z.Ç. isimli kadının Dikili ilçesi bölgesinde bulundukları ve yeni doğan çocuklarını para karşılığı sattıkları yönünde bilgi edindi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda B.T. ile dini nikahlı eşi Z.Ç., geçtiğimiz Çarşamba günü yakalandı.

Jandarma olayı kısa sürede çözdü

Araştırmayı derinleştiren jandarma istihbarat ekipleri, cezaevi firarisi olarak aranan Z.Ç.’nin İzmir il merkezinde bulunan özel bir hastanede geçtiğimiz 14 Kasım günü G.G. isimli kadının kimliği ile yatış yaparak doğum yaptığını belirledi. Z.Ç.'nin doğum masrafları olan yaklaşık bin 500 liranın ise kimlik bilgileri ile yatış yaptığı G.G. ve eşi A.G. tarafından karşılandığı tespit edildi. Z.Ç.’nin, G.G.’ymiş gibi hastanede doğum yapması nedeniyle doğum belgesinin G.G. adına nüfus cüzdanı çıkarttıkları tespit edildi. Çocukları olmayan işadamı A.G. ile eşi G.G., ailelere aracılık yaptığı ve doğum yaptığı esnada Z.Ç.‘ye refakatçilik yaptığı belirtilen K.A., jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu doğan bebekle birlikte aynı gününün gecesi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aile susma hakkını kullandı

Cezaevi firarisi olarak aranan B.T. ve eşi Z.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çocukları olmayan ve iddiaya göre bu nedenle Z.Ç.'nin bebeğini satın alan işadamı A.G. ile eşi G.G.'nin ifadelerinde çocuk karşılığında aileye ne kadar para verdiği konusunda susma haklarını kullandıkları öğrenildi. Doğan çocuğun soy bağını değiştirmek suçundan G.G., A.G. ve doğum yaptığı esnada başında refakatçı olarak kalan K.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Atakan Şen