Filmlere konu olacak dostluk!

2015 yılında gösterime girdikten sonra yoğun ilgi gören Fransız-Belçika ortak yapımı "Arkadaşım Ördek" filmini aratmayan görüntüler Osmangazi ilçesinde yaşandı. Bilgisayar bağımlısı haline gelen 10 yaşındaki Akif Sazak’a ailesi oyun tutkusundan vazgeçirebilmek için yavru ördek aldı. Bilgisayar oyunlarıyla fazla vakit geçiren Akif ördekle sıkı bir dostluk kurarak oyun oynamayı azalttı.

Akif ile şu an 10 aylık olan Paytak adını verdiği ördeği arasında kurulan sıkı dostluk film senaryolarına konu olacak hale geldi. Evde bir an bile sahibinin yanından ayrılmayan Paytak hafta sonları da küçük çocukla birlikte şehir turu atmaya başladı.

KIRMIZIDA DURUP YEŞİLDE GEÇİYOR

Zaman içerisinde Akif Sazak ile birlikte metropol hayata alışan Paytak gölde yüzmek yerine caddelerde dolaşmayı tercih ediyor. Sahibi Akif’in peşine takılıp şehir turu atan Paytak Ördek’i görenler büyük ilgi gösterip birlikte fotoğraf çektiriyor.

Bursa caddelerini paytak adımlarla dolayan sevimli ördek kırmızı ışıkta durup yolun karşısına geçmek için ise yaya geçidini kullanıyor. Otobüs durağında Akif ile birlikte otobüs bekleyen Paytak, onunla birlikte otobüse de biniyor. Tüm günü beraber geçiren sıkı dostlar sadece Akif okulda olduğu zaman ayrı kalıyor.

10 ay önce ailesinin kendisine küçük bir ördek yavrusu aldığını ifade eden Akif Sazak, "Onunla öyle bir dostluk kurduk ki aramızdaki çok sıkı bir bağ oluştu. Her yere beraber gidiyoruz. Benim peşimden tüm şehri turluyor. Benimle birlikte kırmızı ışıkta durup yeşilde geçiyor. Peşimde ördekle gezdiğimi görenler ilk önce şaşırıyor daha sonra fotoğraf çektiriyor. Biz sadece ben okula gittiğimizde ayrı kalıyoruz. Bizim dostluğumuz çok başka" dedi.

Anne Gülsüm Sazak, "Çocuğum hayvanları çok seviyordu. Ona sürpriz yapıp küçükken ördek aldık. Bilgisayar oyunlarından uzak kalmasını da sağladık. Paytak ile Akif ile her yere gidiyor. Aralarında bizimde tahmin edemeyeceğimiz kadar sıkı bir dostluk kuruldu" şeklinde konuştu.

Burak Türker-Zafer Peker