Filmleri aratmayan dolandırıcılık

Kendi ülkelerinde iş imkanı olmadığı için Türkiye'ye gelen aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 Afgan uyruklu göçmen yaklaşık 1 hafta önce İstanbul diye Malatya'da bırakıldı. Ayaklarında ayakkabı üzerlerinde montları olmayan kaçak göçmenler üstüne birde açlıkla mücadele ediyor. Maşti Otobüsçüler Federasyonu Dernek Başkan Yardımcısı Ayhan Gönültaş, göçmenlerin 1 haftadır terminalde barındığını söyleyerek, göçmenlerin terminale sığmadıklarını bunun da sorun oluşturduğunu söyledi.

Turizm firması esnafları da göçmenlerin yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek, buna bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.

Erdal Altuntaş

