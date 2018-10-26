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Filmleri aratmayan dolandırıcılık

Filmleri aratmayan dolandırıcılık
Filmleri aratmayan dolandırıcılık

Türkiye’ye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu 200 kişi bu defa İstanbul diye Malatya’ya getirildi.

Kendi ülkelerinde iş imkanı olmadığı için Türkiye'ye gelen aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 Afgan uyruklu göçmen yaklaşık 1 hafta önce İstanbul diye Malatya'da bırakıldı. Ayaklarında ayakkabı üzerlerinde montları olmayan kaçak göçmenler üstüne birde açlıkla mücadele ediyor. Maşti Otobüsçüler Federasyonu Dernek Başkan Yardımcısı Ayhan Gönültaş, göçmenlerin 1 haftadır terminalde barındığını söyleyerek, göçmenlerin terminale sığmadıklarını bunun da sorun oluşturduğunu söyledi.

Turizm firması esnafları da göçmenlerin yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek, buna bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor. 

Erdal Altuntaş
 

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