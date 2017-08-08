FINA 2017 şampiyonlarının adresi yine Gloria Sports Arena oldu!

Türkiye’nin en kapsamlı spor kompleksi Gloria Sports Arena, her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası yarışların kamp merkezi oluyor. 50’den fazla branşta spor yapma imkanı sunan Gloria Sports Arena, açıldığı günden bu yana farklı ülkelerden milli takımları ve profesyonel sporcuları ağırlıyor.

Gloria Sports Arena, şimdi de dünyaca ünlü milli yüzücüleri Dünya Yüzme Şampiyonası’na hazırladı. 23-30 Temmuz arasında, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası’nda yarışan milli yüzücüler, yarışlara Gloria Sports Arena’da hazırlandı. Yoğun bir kamp süreci geçiren milli yüzücüler; Gloria Sports Arena’da iki hafta antrenman yaptı.

10 milli yüzücü FINA 2017’ye, Gloria Sports Arena’da hazırlandı

Belek’ten Budapeşte’de düzenlenen yarışlara geçen milli yüzücüler, ülkelerine madalyalarla döndü. Sporcular; 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz toplam 14 madalya kazandı.

Kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden İsveçli yüzücü Sarah Sjöström, 50 metrede serbest stil, 50 metre kelebek stil, 100 m kelebek stilinde altın madalya, 4x100 m yarışında gümüş, 4x100 m bayrak yarışında ise kendi bölümünde 23.67 ile dünya rekoru kırdı.

Güney Afrikalı Chad le Clos 200 m kelebek stilinde altın madalya kazanırken; Rus yüzücü Evgeny Rylov erkekler 200 m sırtüstü yüzmede altın madalya, İngiltere’den Benjamin Proud 50 metre kelebek stilinde altın madalya, Ukrayna’dan Mykhailo Romanchuk erkekler 1500 metrede serbest stil gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çinli yüzücü Yuhan Zhang kadınlar 4x200 metrede serbest stil gümüş madalya, Jinglin SHI kadınlar 200 metrede kurbalama bronz madalya, Güney Afrikalı Cameron Van Der BURGH erkekler 50 metrede kurbalama bronz madalya, Cameron van der Burgh erkekler 50 m kurbalamada bronz madalya ve Ukrayna’dan Oleg Kolodıy / Illya Kvasha erkekler senkronize 3 metrede bronz madalya kazandı.

“Energy Standart” her yıl Gloria Sports Arena’da

Yüzmede dünya skalasında en iddialı takımlardan biri sayılan “Energy Standart” yüzme takımı, her yıl kamp sürecini Gloria Sports Arena’da geçiriyor. Şampiyon yüzücüler spor kompleksinden yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Diğer branşlarda da Taha Akgül, Ramil Guliyev, Yasmani Copello Escopar, Lamar Houston gibi yine dünyaca ünlü sporcuların şampiyonluk yolculuğunda ilk tercihi olan ve bu anlamda Avrupa’nın en kapsamlı spor kompleksi sayılan Gloria Sports Arena, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya yıl boyunca devam edecek.