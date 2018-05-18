Diğer
Kategoriler

Final maçı Halil Umut Meler'in

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya ile Hollanda arasında oynanacak UEFA U17 Avrupa Şampiyonası finalinde düdük çalacak.

Final maçı Halil Umut Melerin

18 Mayıs 2018 15:42

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 20 Mayıs Pazar günü İtalya ile Hollanda takımları arasında oynanacak UEFA U17 Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yönetecek. 

İngiltere'nin Rotherham şehrindeki New York Stadyumu'nda TSİ 20.15'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Steinacher ile Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Peter Kobor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic olacak. 

Meler, 4 Mayıs'ta başlayan turnuvada finalden önce İngiltere - İsrail , Hollanda - İspanya ve Bosna Hersek - İrlanda Cumhuriyeti maçlarında düdük çaldı.  

Etiketler: Halil Umut Meler

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç