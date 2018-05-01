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Finalde bin 200 özel güvenlik görev yapacak

Ziraat Türkiye Kupasının Diyarbakır’da oynanacak final maçında güvenliğin, bin 200 özel güvenlik görevlisi tarafından sağlanacağı öğrenildi.

Finalde bin 200 özel güvenlik görev yapacak

01 Mayıs 2018 12:10

Ziraat Türkiye Kupası final maçının oynanmasına sayılı günler kala, stat ve etrafında alınacak güvenlik önlemleri için de çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri arasında oynan maçta çıkan olaylara benzer durumların yaşanmaması için kolları sıvayan yetkililer, stat ve etrafında bin 200 güvenlik görevlisinin görev alması için protokol imzaladı. Özel güvenlik şirketi ile yapılan sözleşme kapsamında stat içi ve etrafında olumsuzlukların yaşanmaması için farklı noktalara özel güvenlik görevlileri yerleştirilerek maçın sakin bir şekilde geçmesi sağlanacak. Maçta özel güvenlik görevlileri ile birlikte polisler de görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce yapmış olduğu açıklamada kupa finalinin Eskişehir’de oynanacağını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kupa finalinin Diyarbakır’da oynanacağı müjdesini vermişti. 

 

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