Finalin adı: Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off serisi’nde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı skorla mağlup ederek finale yükseldi. Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan serinin ilk maçını sırasıyla 83-61, 97-73’lük skorla Galatasaray’ı mağlup ederek Abdi İpekçi Spor Salonu’na gelen Fenerbahçe, burada da sarı-kırmızılıları 77-63 yenerek, finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi oldu.

Yarı finalde Beşiktaş ile oynayan Yakın Doğu Üniversitesi, seriyi 76-62, 77-76 ve 74-59’luk skorla geçti.

Oğuzhan Ort