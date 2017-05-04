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Finalin adı: Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off serisinde Galatasaray’ı 3-0 ile geçerek, finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi oldu.

Finalin adı: Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

04 Mayıs 2017 22:33
Fenerbahçe basketbolda finale yükseldi - Tıkla İzle

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off serisi’nde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı skorla mağlup ederek finale yükseldi. Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan serinin ilk maçını sırasıyla 83-61, 97-73’lük skorla Galatasaray’ı mağlup ederek Abdi İpekçi Spor Salonu’na gelen Fenerbahçe, burada da sarı-kırmızılıları 77-63 yenerek, finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi oldu.

Yarı finalde Beşiktaş ile oynayan Yakın Doğu Üniversitesi, seriyi 76-62, 77-76 ve 74-59’luk skorla geçti.

Oğuzhan Ort


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