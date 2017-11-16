Finans Kulüp başkanlığına Dr. Önder Halisdemir seçildi

Finans sektörünün en köklü ve etkin oluşumlarından biri olan Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı (Finans Kulüp) genel kurulunda başkanlığa Dr. Önder Halisdemir seçildi.

Eski Başkan Altınok ise, Finans Kulüp üyelerine veda mesajında, Finans Kulübün kurulduğu günden bu yana Türkiye de faaliyet gösteren finansal kuruluşların yöneticilerine kapılarının açık olduğunu, üyeleri arasında dayanışmayı sağlama çabasının ön planda tutulduğunu belirtti.

Bu güne kadar Kulübün çalışmalarına destek veren tüm katılımcılara teşekkürü bir borç bildiğini ifade eden Altınok, yeni dönemde de Kulübe ve Başkan Önder Halisdemir’e başarı dileklerini iletti.

Yeni Başkan Halisdemir, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada; "Vakfımız, ekonomi ve finans sektörüne yön vermiş isimlerin tecrübe paylaşımları ile hiçbir kitapta yazmayan büyük derslerle doludur. Yıllar önce şahsım henüz sektörde çömez iken üyesi olarak faaliyetlerinin içerisinde yer aldığım vakfımızın bugün başkanlığına gelmek ve bu görevi ülkemizin büyük hizmetkârlarından finans duayeni Dr. Tevfik Altınok’tan devralmak benim için büyük bir gurur ve sorumluluk vesilesi olmuştur" dedi.

Vakfın bundan sonraki faaliyetleri hakkında bilgi veren Finans Kulüp Başkanı Halisdemir, "Finans Kulüp bir taraftan ülkemizin menfaatine çalışan ekonomi ve finans düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösterirken, diğer yandan üyelerinin etkileşimini ve gelişimini sosyal ve kültürel olarak sağlayacak bir platform sunacaktır. Ülkemiz ile ilgili konularda ciddi, üyelerimiz ile ilgili konularda ise eğlenceli olacağız. Üyeler arası turnuvalar, hobi grupları, mentorlük yapıları ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek iş streslerini yönetmelerini, yaşam zevklerini de paylaşmalarını ve arttırmalarını sağlayacağız. Herkesin Finans Kulüp’e katılmak için eminim kendi gerekçesi olacaktır. Üyelerimiz, bir finans kuruluşunda çalışmış olabilecekleri gibi kamunun mali bölümlerinde veya ekonomi basını gibi başka sektörlerde de çalışmış olabilirler ya da halen çalışıyor olabilirler. Bu geniş çatının ortak paydası 'finans geçmişi' olacaktır. Ülkemiz genelinde ve dünyanın finans merkezlerinde temsilcilikler oluşturarak üyeler arası etkileşim kapasitemizi genişletme çabasında olacağız. Bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarımızı çok yönlü olarak planlanmakta olup iletişim platformlarımızın yenilenmesini takip eden bir ay içerisinde duyurmaya başlayacağız. Lütfen Bizi takip edin ve bir finans geçmişiniz var ise şimdiden üye olarak finans dünyasındaki bu seçkin oluşumun bir parçası olun.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri ise şöyle sıralandı:

Dr. Ayşe Tuba Turan Somer

Adnan Nas

Ferhan Kaptan

F. Fethi Hinginar

Halit Yıldız

Meriç Özgen

Meral Özertik

Dr. Önder Halisdemir

Selçuk Maruflu

Dr. Turgut Telman

Yusuf Gökhan Penezoğlu

Dr. Önder Halisdemir kimdir?

Finans sektöründe çeşitli banka ve finans şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Sektörde gerçekleştirdiği yenilikler ile çeşitli ulusal ve uluslararası ödüller aldı. 2017 yılında Kanyon Kapital isimli yatırım şirketini kurarak kendi aile ofisini oluşturdu. Halisdemir bankacılık ana bilim dalında doktora derecesine sahiptir.