Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen geleneksel CEO Club toplantısı kapsamında, Türkiye finans sektörünün üst düzey yöneticileri bir araya geldi. İstanbul’da yapılan ‘CEO Club Finans Zirvesi’, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Hatiboğlu ve Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

CEO Club Finans Zirvesi’ne; T.C. Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ramazan Ülger, FCI Başkanı ve TEB Factoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İlhami Koç, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Dr. Alp Keler, Emeklilik Gözetim Merkezi Başkanı Cemal Kişmir ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’de finans sektörünün potansiyelinin ve geleceğinin tartışıldığı zirvede, yeni nesil teknolojilerin finans sektörü üzerindeki dönüştürücü etkisi ve Türk bankacılık sektörünün dijitalleşme performansı gibi konular da ele alındı.

Hatiboğlu: “Finans sektöründe de dijitalleşmenin öncüsü olmayı hedefliyoruz”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Hatiboğlu, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonu doğrultusunda, Türkiye’deki işletmelerin her zaman ve her yerde dijital iş ortağı olarak tek çatı altında çözümler sunduklarını söyledi. Hatiboğlu, “Yarına Hazırım çatısı altında kurumsal müşterilerimizin telekomünikasyon ve teknoloji ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca geliştirdiğimiz ve uyguladığımız çözümler ile yüksek mobilite ve verimliliğe ulaşmalarını hızlandırıyoruz. Bu hızlanma aynı şekilde müşterilerimizin hizmet verdiği müşterilere de yansıyor. Vodafone ve Accenture işbirliği ile hazırlanan Dijitalleşme Endeksi’ne göre Türkiye’de finansal hizmetler sektörü, yüzde 81’lik skoruyla dijitalleşme performansı açısından lider konumda yer alıyor. Bununla birlikte, finansal hizmetler sektöründe rekabette geride kalınmaması için yeni teknolojilere yapılan yatırım kritik önem taşıyor. 2018 yılında bankacılık sektöründe Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında yapılacak yıllık harcamaların bu seneye göre yüzde 31 oranında artarak, 153 milyar doları bulması bekleniyor. Finans sektöründe yaşanan dijital dönüşüm, sektördeki şirketlerin akıllı teknolojiler sayesinde büyüme, verimlilik, karlılık ve rekabet potansiyelini doğrudan artırmasını sağlamaya devam edecek. Bu kapsamda, geleceğin dijital dünyasına ve rekabet ortamına bugünden hazır olmak isteyen işletmelere sunduğumuz çözümler ile her sektörde olduğu gibi finans sektöründe de dijitalleşmenin öncüsü olmayı hedefliyoruz” dedi.