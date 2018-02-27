Finans Uzmanı Ali Serim: 'Alacak sigortası önemli bir adım'

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, Hükümetin KOBİ'lere yönelik alacak sigortası uygulamasını yaygınlaştırma kararıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Serim, alacak sigortasının önemli bir adım olduğunu fakat hükümetin teminat mektuplarının bankalardan sigorta şirketlerine geçmesi yönünde çalışma başlatması gerektiğini söyledi.

Alacak sigortası önemli bir adım olduğunun altını çizen Serim, "Sıra teminat mektuplarının bankalardan sigorta şirketlerine geçmesine gelmeli. Alacak sigortası dünyada geçmişi olan bir ürün. Ticari alacak sigorta poliçesi, alacak hesaplarınızı yönetmenize yardımcı olur ve ödeme olmaması halinde sizi tazmin eder. Ödemelerinizin alınamaması durumunda nakit akışında karşılaşacağınız kayıpların sizi zor durumda bırakmasına engel olur. Uygulamaya baktığımızda alıcılar için belirlenen kredi limitleri kapsamında, yurt içine 120 güne kadar yapılan, yurt dışına ise 180 güne kadar yapılan peşin ve banka teminatı dışında kalan açık hesap satışları kapsamaktadır. Firmaları ödemeyi yapacak tarafın geç ödeme, iflas etmesi gibi ihtimallerden korur. İhracatçıların karşılaştığı politik risklere karşı korur. Savaş veya ambargo durumunda tahsil edilemez hale gelebilecek alacakları güvence altına alır. Alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, sorun çözülene dek oluşabilecek nakit yönetimi sorunlarının önüne geçebilir. Ülkemizde çok yaygın olmasa da bu tür poliçeler çeşitli sigorta şirketlerince sunulsa da gerekli analizleri yapabilecek yerel uzman ekiplerde önemli eksiklikler var. Hızlıca bu yerel ekipleri kurabilmeleri durumunda sigorta şirketlerinin KOBİ’lere sunabileceği önemli hizmetler olacaktır. Hükümetin bu konuda atacağı adımlar iş dünyasından büyük destek görmektedir ve görecektir. Konu Sayın Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in risk yönetimi konusunda ne derece ehil olduğunun yeni bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

"Teminat mektupları da sigorta şirketlerince verilmeli"

Teminat mektuplarının sigorta şirketlerince kefalet senedi olarak verilmesi gerektiğini kaydeden Ali Serim, bunun kolaylaştırılması için daha daha fazla düzenleme ve teşviklere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Teminat mektupları da sigorta şirketlerince verilmeli Ben buradan bu konuda muhtelif açıklamaları bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e seslenmek istiyorum. KOBİ’ler bankalar tarafından ezilmektedir. Özellikle gayri nakdi kredi temininde ve özellikle de teminat mektubu bulmakta çok zorlanmaktalar. Önemli işleri teminat mektubu sıkıntısıyla kaçırabilmektedirler. Bankaların bu noktada tutumları anlamsızca tutucudur. Adeta ekonomiyi büyütmemek için çaba sarf eden bankalar var desem abartmamış olurum.

Çözüm ise teminat mektuplarının da sigorta şirketlerince kefalet senedi olarak verilmesidir. Bunun kolaylaştırılması için daha fazla düzenleme ve teşviklere ihtiyaç vardır. Geçen yıl bu konuda hükümet adımlar atsa da daha hızlı gelişmelere ihtiyaç var. ABD’de teminat ihtiyacının tamamının Avrupa’da yüzde 25’i sigorta şirketlerince karşılanıyor. Aralık 2017 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 658 milyar TL olarak gerçekleşti. Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları yüzde 73 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerin payı yüzde 14 oldu. Diliyorum teminat mektuplarının büyük bölümünün sigorta şirketlerince karşılandığı günler yakındadır. Teminat mektuplarını daha rahat ve yüksek limitlerle kullanan KOBİ’ler olmadan ekonomimizde büyük atılımları yapmamız daha zor olacaktır. Diliyorum bu öncelikli konu olarak hükümetimizin gündeminde başlıca konulardan biri olacaktır” diye konuştu.