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Finansal hizmetler güven endeksi azaldı!

Finansal hizmetler güven endeksi 2018 yılı Mart ayında finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak 165,7 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal hizmetler güven endeksi azaldı!

21 Mart 2018 15:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Mart ayı ‘Finansal Hizmetler Güven Endeksi’ (FHGE) verisini açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Mart ayında FHGE, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak 165,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE’yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu FHGE’yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği görüldü.

2018 yılı Mart ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, ‘64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’ ve ‘66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 1,0 ve 4,4 puanlık azalış gerçekleştiği görülürken, ‘65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ sektöründe 11,0 puanlık artış olduğu gözlendi.  

 

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