Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Ekim ayı 'Finansal Hizmetler Anketi, Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2016 yılı Ekim ayında FHGE, bir önceki aya göre 5,5 puan azalarak 161,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde,son üç aydaki iş durumu ve son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde etkilerken,gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelerin azalış bildirenler lehine döndüğü,gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme göre zayıfladığı görüldü.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda yurtiçi piyasalardaki rekabet gücünde iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı, yurtdışı piyasalardaki rekabet gücünde iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki dönem seviyelerinde devam ettiği görüldü. Gelecek üç ayda ise,yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki rekabet gücünde iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin zayıflayarak devam ettiği gözlendi.