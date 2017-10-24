Finansal hizmetler güven endeksi Ekim'de azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ekim ayı finansal hizmetler anketi ve finansal hizmetler güven endeksini açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Ekim ayında FHGE, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 165,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi azalış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre,son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görüldü. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlendi.

Son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği görüldü.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği, gelecek üç ayda kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurtiçi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise bir önceki dönem seviyelerinde devam ettiği görüldü. Yurtdışı piyasalardaki rekabet gücünde, son üç ayda iyileşme olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlendi.

2017 yılı Ekim ayında, NACE Rev. 2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe bir önceki aya göre 1,0 puanlık azalış,"65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe 19,7 puanlık artış gerçekleştiği görülürken, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise değişiklik olmadığı gözlendi.

