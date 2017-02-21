

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Şubat ayı Finansal Hizmetler Anketi, Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Şubat ayında FHGE, bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 165,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket soruların ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken,son üç aydaki iş durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre,son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği gözlendi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı görüldü.

Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelerin artış bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise devam ettiği gözlendi.